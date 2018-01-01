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Тренер Вальядолида: Лунин знал, что будет бороться за место в составе

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Серхио Гонсалес признался, что в команде довольны работой украинца.
Серхио Гонсалес
Серхио Гонсалес
Getty Images

Главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес объяснил, почему голкипер Андрей Лунин не появляется в стартовом составе команды.

“Я не буду оправдываться или пытаться что-то объяснить. Мы довольны Луниным. Он проводит качественные тренировки. Но также мы довольны и работой основного голкипера Жорди Масипа. Поэтому, нам нужно принимать решение.

Лунин знал, на что шел. Он знал, что перешел сюда бороться за место в составе. Мы принимаем решение, которое является наиболее справедливым“, - цитирует Гонсалеса пресс-служба испанского клуба.

Отметим, что в текущем сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за Вальядолид в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин зимой может вернуться в Реал из аренды.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Ла Лига, Вальядолид
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