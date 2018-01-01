Тренер Вальядолида: Лунин знал, что будет бороться за место в составе

Серхио Гонсалес признался, что в команде довольны работой украинца.

Главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес объяснил, почему голкипер Андрей Лунин не появляется в стартовом составе команды.

“Я не буду оправдываться или пытаться что-то объяснить. Мы довольны Луниным. Он проводит качественные тренировки. Но также мы довольны и работой основного голкипера Жорди Масипа. Поэтому, нам нужно принимать решение.

Лунин знал, на что шел. Он знал, что перешел сюда бороться за место в составе. Мы принимаем решение, которое является наиболее справедливым“, - цитирует Гонсалеса пресс-служба испанского клуба.

Отметим, что в текущем сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за Вальядолид в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин зимой может вернуться в Реал из аренды.