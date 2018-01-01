Вальверде: Нет смысла беречь силы на Эль-Класико

Наставник Барселоны пока не думает о матче с Реалом.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальерде прокомментировал предстощий матч против Реал Сосьедада в чемпионате Испании.

“В последние годы нам очень нелегко даются выездные матч против Сосьедада. Поэтому сейчас нам не до Эль-Класико, мы сконцентрированы на ближайшем матче. Реал Сосьедад всегда имеет свой план на игру и знает, как его реализовать. Команда сразу вступает в отбор после потери мяча, а быстрые Мерино и Эдегор очень хороши в атаке. Матч обещает быть сложным.

“Нет смысла беречь силы на Класико, потому что три очка, взятые у Реал Сосьедад, настолько же важны, как и три очка, взятые у мадридского Реала. Поэтому в субботу сыграют все сильнейшие“, - цитирует специалиста Marca.

Матч Реал Сосьедад - Барселона состоится в завтра, 14 декабря, в 17:00 по киевскому времени.