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Вальверде: Нет смысла беречь силы на Эль-Класико

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Наставник Барселоны пока не думает о матче с Реалом.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальерде прокомментировал предстощий матч против Реал Сосьедада в чемпионате Испании.

“В последние годы нам очень нелегко даются выездные матч против Сосьедада. Поэтому сейчас нам не до Эль-Класико, мы сконцентрированы на ближайшем матче. Реал Сосьедад всегда имеет свой план на игру и знает, как его реализовать. Команда сразу вступает в отбор после потери мяча, а быстрые Мерино и Эдегор очень хороши в атаке. Матч обещает быть сложным.

“Нет смысла беречь силы на Класико, потому что три очка, взятые у Реал Сосьедад, настолько же важны, как и три очка, взятые у мадридского Реала. Поэтому в субботу сыграют все сильнейшие“, - цитирует специалиста Marca.

Матч Реал Сосьедад - Барселона состоится в завтра, 14 декабря, в 17:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Эрнесто Вальверде, Барселона, Эль-Класико
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