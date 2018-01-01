Красотка пятницы: элегантная актриса, которой приписывают роман с Бензема

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию очаровательную Эстер Экспозито.

Эстер Экспозито instagram.com/ester_exposito/

Эстер Экспозито - юная испанская актриса, о которой сейчас говорит вся страна. Девушка снимается в сериалах и весьма популярна в Испании.

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О 19-летней актрисе в последние пару месяцев неустанно пишет желтая пресса. Вначале под одной из публикаций в Instagram девушка получила “лайк“ от Килиана Мбаппе, и это стало поводом у фанатов думать, что француз переберется в Реал.

Но на этом СМИ не остановились - журнал People недавно приписал красотке роман с Каримом Бензема. И это при том, что Карим счастливо женат на модели Коре Готье, с которой воспитывает сына, а у Эстер есть парень.

Впрочем, сама девушка поспешила отреагировать на это фотографией в Stories, на которой написала “Fake news“.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была яркая телеведущая, с которой Шевченко комментировал матч Серии А.