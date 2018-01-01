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Месси: Жду матч против сильного Реала

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Аргентинец отметил, что поединки против мадридцев - всегда особенные.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился своими ожиданиями от матча чемпионата Испании против Реала.

“Я ожидаю матч против очень сильного Реала. Это особые поединки, независимо от того, в какой форме находятся команды. Сейчас же обе команды показывают хороший уровень.

Есть ли у нас надежды на Лигу чемпионов? Мы должны начать с нуля, потому что впереди новый год, новый этап турнира. Нужно учиться на прошлом, на ошибках и сосредоточиться на настоящем“, - приводит слова Месси Marca.

Отметим, что матч Барселона - Реал состоится 18 декабря в 21:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Реал, Барселона, чемпионат Испании
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