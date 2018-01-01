Месси: Жду матч против сильного Реала

Аргентинец отметил, что поединки против мадридцев - всегда особенные.

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился своими ожиданиями от матча чемпионата Испании против Реала.

“Я ожидаю матч против очень сильного Реала. Это особые поединки, независимо от того, в какой форме находятся команды. Сейчас же обе команды показывают хороший уровень.

Есть ли у нас надежды на Лигу чемпионов? Мы должны начать с нуля, потому что впереди новый год, новый этап турнира. Нужно учиться на прошлом, на ошибках и сосредоточиться на настоящем“, - приводит слова Месси Marca.

Отметим, что матч Барселона - Реал состоится 18 декабря в 21:00 по киевскому времени.