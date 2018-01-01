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Зидан - о Йовиче: Проблема со мной, я не могу найти ему место на поле

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Французский наставник признался, что футболист находится в отличной форме, но он не может найти ему место в составе.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высказался по поводу выступления форварда Луки Йовича в поединке шестого тура Лиги чемпионов против Брюгге (3:1).

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"Йович не потерян для команды и он отлично проявил себя в матче против Брюгге. Конечно, он не так много играл в этом сезоне и ему нужна практика, чтобы находиться в хорошей форме.

У него нет проблем, он должен продолжать усердно работать. Сейчас проблема со мной - я не могу найти ему место на поле. Но Лука должен быть готов играть в любое время. Надеюсь, что в ближайшее время у него будет больше игровой практики", - цитирует Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Лука Йович после трансфера в Реал бросил мать своего ребенка ради модели.

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Теги: Зинедин Зидан, Лука Йович, Реал, Реал Мадрид, футбол, чемпионат Испании по футболу, Лига Чемпионов, Ла Лига
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