Гризманн рассказал, почему покинул Атлетико
Француз признался, что ушел из мадридской команды не ради трофеев.
Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал, почему он перешел в Барселону.
“Я не покинул Атлетико, чтобы выиграть Лигу чемпионов и взять больше трофеев. Я ушел, чтобы изучить новый стиль игры, новую философию.
Атлетико может выиграть примеру и чемпионат Испании в любой год“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн может покинуть Барселону из-за конфликта с Лионелем Месси.
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