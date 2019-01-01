Гризманн рассказал, почему покинул Атлетико

Француз признался, что ушел из мадридской команды не ради трофеев.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал, почему он перешел в Барселону.

“Я не покинул Атлетико, чтобы выиграть Лигу чемпионов и взять больше трофеев. Я ушел, чтобы изучить новый стиль игры, новую философию.

Атлетико может выиграть примеру и чемпионат Испании в любой год“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн может покинуть Барселону из-за конфликта с Лионелем Месси.