Нападающий Альбасете: Зозуля - отличный парень, которого я люблю

Игроки клуба хотят, чтоб украинец остался в команде.

Нападающий Альбасете Хавьер Акунья поделился мнением по поводу украинского нападающего Романа Зозуля.

“Мне бы очень хотелось, чтобы Зозуля сыграл против Райо Вальекано. Он - наш игрок, мы его очень хорошо знаем. Знаем, каким человеком он есть.

Он - отличный парень, мой друг, которого я люблю. Мне хотелось бы, чтобы он всегда был в команде“, - приводит слова нападающего официальный сайт клуба.

Напомним, что украинский форвард покинул Райо Вальекано из-за болельщиков клуба.

Ранее Зозуля рассказал, что мог покинуть свой клуб из-за более выгодного предложения.