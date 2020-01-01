Нападающий Альбасете: Зозуля - отличный парень, которого я люблю
Игроки клуба хотят, чтоб украинец остался в команде.
Нападающий Альбасете Хавьер Акунья поделился мнением по поводу украинского нападающего Романа Зозуля.
“Мне бы очень хотелось, чтобы Зозуля сыграл против Райо Вальекано. Он - наш игрок, мы его очень хорошо знаем. Знаем, каким человеком он есть.
Он - отличный парень, мой друг, которого я люблю. Мне хотелось бы, чтобы он всегда был в команде“, - приводит слова нападающего официальный сайт клуба.
Напомним, что украинский форвард покинул Райо Вальекано из-за болельщиков клуба.
Ранее Зозуля рассказал, что мог покинуть свой клуб из-за более выгодного предложения.
Полная версия правил