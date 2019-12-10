Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лунин зимой может вернуться в Реал из аренды

Комментариев: 1
Украинец может досрочно покинуть Вальядолид.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин, который сейчас находится в аренде в Вальядолиде, зимой может вернуться в стан мадридского клуба.

Читай также: Стало известно, какое место занял Лунин в номинации на лучшего молодого игрока планеты

Как сообщает AS, “сливочные“ рассматривают вариант с возвращением 20-летнего украинца в январе. Отмечается, что в арендном соглашении между Реалом и Вальядолидом нет пункта, который позволил бы “бело-фиолетовым“ заблокировать данное решение.

На данный момент руководство мадридского клуба изучает вопрос о том, сможет ли Лунин адаптироваться в команде, если присоединится к ней в январе. Сообщается, что переговоры по этому вопросу уже начались.

Напомним, летом Андрей Лунин отправился в аренду в Вальядолид, однако до сих пор не играл за команду. Наставник команды Серхио Гонсалес Сориано заявлял, что украинец получит игровую практику в матчах Кубка Испании. Ближайший поединок состоится 18 декабря против Толосы.

Ранее главный тренер Вальядолида заявил, что Андрей Лунин знал все условия, когда переходил в клуб.

Поделись:
Теги: Андрей Лунин, Вальядолид, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, аренда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
caze22    10.12.2019, 10:18
Оценка:  -1
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь