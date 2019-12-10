Лунин зимой может вернуться в Реал из аренды

Украинец может досрочно покинуть Вальядолид.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин, который сейчас находится в аренде в Вальядолиде, зимой может вернуться в стан мадридского клуба.

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Как сообщает AS, “сливочные“ рассматривают вариант с возвращением 20-летнего украинца в январе. Отмечается, что в арендном соглашении между Реалом и Вальядолидом нет пункта, который позволил бы “бело-фиолетовым“ заблокировать данное решение.

На данный момент руководство мадридского клуба изучает вопрос о том, сможет ли Лунин адаптироваться в команде, если присоединится к ней в январе. Сообщается, что переговоры по этому вопросу уже начались.

Напомним, летом Андрей Лунин отправился в аренду в Вальядолид, однако до сих пор не играл за команду. Наставник команды Серхио Гонсалес Сориано заявлял, что украинец получит игровую практику в матчах Кубка Испании. Ближайший поединок состоится 18 декабря против Толосы.

Ранее главный тренер Вальядолида заявил, что Андрей Лунин знал все условия, когда переходил в клуб.