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Барселона - Мальорка 5:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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"Сине-гранатовые" уверенно обыграли Мальорку на Камп Ноу.

Барселона - Мальорка: видео голов
Барселона - Мальорка: видео голов
Getty Images

В матче 16-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле одолела Мальорку.

Подопечные Эрнесто Вальверде, отправили пять мячей в ворота соперников, а Лионель Месси записал себе в актив хет-трик. Впрочем, Мальорка также ответила голами, но всего лишь двумя.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Мальорка:

Барселона - Мальорка 5:2
Голы: Гризманн, 7, Месси, 17, 40, 83, Суарес, 42 - Будимир, 36, 64

Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Фирпо - Ракитич (Аленья, 71), Бускетс, де Йонг (Видаль, 64) - Месси, Суарес, Гризманн (Перес, 85).

Мальорка: Рейна - Састре, Вальент, Раильо, Гамес - Фебас, И. Баба (Сене, 70), Севилья (Кучо, 59), Д. Родригес - Будимир (Пратс, 85), Кубо.

Предупреждения: Роберто, Пике, Видаль.

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Теги: Барселона, Мальорка, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании по футболу, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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