В Испании установят статую в честь Месси

Федерация футбола страны решила увековечить аргентинца.

Федерация футбола Испании (RFEF) планирует установить статую капитана каталонской Барселоны Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что металлический памятник аргентинца появится в городе Лас-Росас, где находится здание Федерации, и расположится возле статуй других легенд - Альфредо ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны.

Отметим, что пока неизвестно, когда именно установят памятник Месси.

Ранее сообщалось, что Златану Ибрагимовичу установят 500-килограммовый памятник на родине.