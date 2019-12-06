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В Испании установят статую в честь Месси

Комментариев: 1
Федерация футбола страны решила увековечить аргентинца.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Федерация футбола Испании (RFEF) планирует установить статую капитана каталонской Барселоны Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что металлический памятник аргентинца появится в городе Лас-Росас, где находится здание Федерации, и расположится возле статуй других легенд - Альфредо ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны.

Отметим, что пока неизвестно, когда именно установят памятник Месси.

Ранее сообщалось, что Златану Ибрагимовичу установят 500-килограммовый памятник на родине.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Ла Лига, Федерация футбол Испании
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Комментариев (1)
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CR7  (аноним)  06.12.2019, 21:52
Оценка:  0
CR7
Ах вы мрази! Я буду реветь всю ночь теперь. Я Кристина и мой парень меня пожалеет в анннал! Я не переживу такой зависти и буду плакать чтобы мне установили в два раза больше и толще!
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