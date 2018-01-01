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Вальверде: Я сомневаюсь, что Месси задумывается об уходе

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Аргентинец не будет вешать бутсы на гвоздь.
Месси - Вальверде
Месси - Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением по поводу слова Лионеля Месси, который заявил, что близок к уходу из футбола.

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“Его слова кажутся вполне естественными и нормальными. Лео всего 32 года, но я сомневаюсь, что он думает об уходе из футбола, но возраст - это то, что у нас есть.

Когда игроку за 30, то конец карьеры кажется ближе, чем ранее.

Такое происходит со всеми, когда достигаем определенного возраста. Но это не значит, что все произойдет через три дня“, - приводит слова Вальверде Marca.

Отметим, что Месси выиграл шестой Золотой мяч.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Лионель Месси, Барселона, Ла Лига, футбол
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