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Зидан: Я не буду запрещать Бэйлу играть в гольф

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Валлиец должен сам понимать, что можно делать, а что нет.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о взаимоотношениях с Гаретом Бэйлом.

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“Запретить играть в гольф? Я дам ответ как тренер. Я не буду ничего запрещать ни Гарету, ни кому-либо еще с команды.

Игроки Реала - это взрослые и умные люди, которые знают, что они должны делать.

Бэйл получил повреждение в матче против Алавеса. После выходных он продолжал чувствовать дискомфорт. Сейчас он не может полноценно тренироваться“, - приводит слова Зидана Marca.

Ранее агент Бэйла заявил, что валлиец может покинуть клуб.

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Теги: Зинедин Зидан, Гарет Бэйл, Реал Мадрид, футбол
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