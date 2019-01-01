Зидан: Я не буду запрещать Бэйлу играть в гольф
Валлиец должен сам понимать, что можно делать, а что нет.
Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о взаимоотношениях с Гаретом Бэйлом.
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“Запретить играть в гольф? Я дам ответ как тренер. Я не буду ничего запрещать ни Гарету, ни кому-либо еще с команды.
Игроки Реала - это взрослые и умные люди, которые знают, что они должны делать.
Бэйл получил повреждение в матче против Алавеса. После выходных он продолжал чувствовать дискомфорт. Сейчас он не может полноценно тренироваться“, - приводит слова Зидана Marca.
Ранее агент Бэйла заявил, что валлиец может покинуть клуб.
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