Суарес: Неймар нужно понять и простить

Бразильца хотел нового вызова.

Нападающий Барселоны Луис Суарес поделился мнением по поводу возможного возвращения Неймара из ПСЖ

“Переход Неймара в ПСЖ был риском, который он хотел принять. Ему хотелось принять новый вызов, но понимал, что играет с лучшими игроками в лучшем клубе.

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Из-за этого его можно понять и простить. Возвращение Неймара зависит от Барселоны, ПСЖ и Неймара.

Как его друг, я бы хотел видеть его счастливым и играющим там, где ему будет комфортно“, - приводит слова Суареса Marca.

Ранее Суарес прокомментировал возможный уход Месси из футбола.