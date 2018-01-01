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Суарес: Вы неправильно поняли слова Месси о завершении карьеры

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Аргентинец не собирается завершать карьеру.
Месси - Суарес
Месси - Суарес
Getty Images

Нападающий Барселоны Луис Суарес поделился мнением по поводу слов Лионеля Месси, который заявил, что приближается к завершению карьеры.

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“Месси продолжает поражать меня, ведь он уникален, он создает новую историю. Как его друг и одноклубник, я счастлив и горд, что Месси получил шестой Золотой мяч, это прекрасный момент для него.

Его слова были неправильно поняты. Когда кто-то выигрывает Золотой мяч, он не только счастлив, но и нервничает.

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Лео - живой человек, он может нервничает, как каждый из нас. Он хотел сказать, что через пару лет возраст начнет влиять на него, из-за чего он задумается о завершении карьеры.

Его неправильно поняли. Я уверен, что Лео Месси будет еще долго играть“, - приводит слова Суареса beIN Sports.

Отметим, что против Месси было возбуждено уголовное дело в суде.

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Теги: Луис Суарес, Лионель Месси, Барселона, Ла Лига, футбол
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