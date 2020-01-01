Агент Бэйла: Если будет подходящий вариант, Гарет покинет Реал

Валлиец продолжает выкладываться в составе "сливочных".

Джонатан Барнетт, который является агентом нападающего Реала Гарета Бэйла, рассказал подробности пребывания подопечного в составе “сливочных“.

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“Я не могу сказать, что он в восторге от освистываний со стороны болельщиков. У него контракт, и пока он игрок Реала, то будет выкладываться на все 100 процентов и стараться приносить команде победы.

Гарет хочет выиграть Ла Лигу, Евро и все остальное. На его игру освистывание болельщиков не повлияет.

Факты и цифры доказывают, что когда он в составе, то у Реала больше шансов одержать победу. Ведь никто его никогда не обвинял, что он выкладывается не на все 100 процентов.

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Когда Бэйл готов полностью, то он один из лучших игроков в мире. Тренер должен быть счастлив, что у него в составе есть такой игрок.

Я не могу гарантировать, что он уйдет. Если будет подходящий вариант, то мы будем вести переговоры с Пересом“, - приводит слова Барнетта BBC.

Ранее валлиец потроллил Реал после выхода со сборной на Евро.