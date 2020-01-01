Ключевой полузащитник Реала пропустит Эль-Класико

Бельгиец не сможет играть из-за травмы.

Полузащитник Реала Эден Азар выбыл на долгое время, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче против ПСЖ (2:2) в рамках Лиги чемпионов бельгиец был заменен из-за травмы.

После прохождения обследование стало известно, что у бельгийца микротрещину в правой ноге. По предварительной информации, Азар может пропустить больше месяца. Более точные сроки восстановления станут известны позже.

Таким образом Азар пропустит игры с Барселоной, Эспаньолом, Валенсией, Хетафе, Брюгге и Валенсией.

Отметим, что из-за протестов в Каталонии матч был перенесен.

Ранее сообщалось, что Марсело может не сыграть с Барселоной.