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Ключевой полузащитник Реала пропустит Эль-Класико

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Бельгиец не сможет играть из-за травмы.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар выбыл на долгое время, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче против ПСЖ (2:2) в рамках Лиги чемпионов бельгиец был заменен из-за травмы.

После прохождения обследование стало известно, что у бельгийца микротрещину в правой ноге. По предварительной информации, Азар может пропустить больше месяца. Более точные сроки восстановления станут известны позже.

Таким образом Азар  пропустит игры с Барселоной, Эспаньолом, Валенсией, Хетафе, Брюгге и Валенсией.

Отметим, что из-за протестов в Каталонии матч был перенесен.

Ранее сообщалось, что Марсело может не сыграть с Барселоной.

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Теги: Эден Азар, Реал Мадрид, Барселона, ль-Класико, Ла Лига
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