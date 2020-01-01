В Барселоне уверены, что Месси останется в команде - Mundo Deportivo
Руководство каталонской Барселоны уверено в том, что капитан команды Лионель Месси после завоевания шестого Золотого мяча начнет переговоры о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.
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Издание утверждает, что аргентинец не воспользуется опцией расторжения соглашения с каталонцами, а останется в клубе.
Ожидается, что футболист не покинет команду, пока чувствует в себе силы конкурировать на высшем уровне. Отмечается, что Месси не заинтересован в рекордах и не хочет повторить судьбу другой легенды Барселоны Роналдиньо, который пережил спад в последние годы своей карьеры.
Также известно, что президент клуба Хосеп Бартомеу лично взял на себя ответственность за переговоры о возможном подписании нового контракта с Месси.
Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.
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