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В Барселоне уверены, что Месси останется в команде - Mundo Deportivo

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Аргентинец готов к переговорам с руководством каталонцев.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Руководство каталонской Барселоны уверено в том, что капитан команды Лионель Месси после завоевания шестого Золотого мяча начнет переговоры о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

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Издание утверждает, что аргентинец не воспользуется опцией расторжения соглашения с каталонцами, а останется в клубе.

Ожидается, что футболист не покинет команду, пока чувствует в себе силы конкурировать на высшем уровне. Отмечается, что Месси не заинтересован в рекордах и не хочет повторить судьбу другой легенды Барселоны Роналдиньо, который пережил спад в последние годы своей карьеры.

Также известно, что президент клуба Хосеп Бартомеу лично взял на себя ответственность за переговоры о возможном подписании нового контракта с Месси.

Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Хосеп Бартомеу, Барселона
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