Симеоне может покинуть Атлетико

Руководство мадридской команды недовольно результатами команды.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне может покинуть свою должность в ближайшее время, сообщает Marca.

Руководство “матрасников“ недовольно результатами команды под руководством специалиста, поэтому Симеоне могут уволить.

Отметим, что аргентинец возглавляет клуб с 2011 года. Вместе с Атлетико он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы, выиграл Суперкубок УЕФА и дважды был финалистом Лиги чемпионов.

На данный момент Симеоне занимает шестое место в Ла Лиге, имея в активе 25 пунктов.