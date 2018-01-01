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Симеоне может покинуть Атлетико

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Руководство мадридской команды недовольно результатами команды.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне может покинуть свою должность в ближайшее время, сообщает Marca.

Руководство “матрасников“ недовольно результатами команды под руководством специалиста, поэтому Симеоне могут уволить.

Отметим, что аргентинец возглавляет клуб с 2011 года. Вместе с Атлетико он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы, выиграл Суперкубок УЕФА и дважды был финалистом Лиги чемпионов.

На данный момент Симеоне занимает шестое место в Ла Лиге, имея в активе 25 пунктов.

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Теги: футбол, Диего Симеоне, Атлетико
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