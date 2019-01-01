Зозуля: Я мог бы играть в Ла Лиге, но командные цели для меня важнее личных

Украинский футболист хочет помочь команде попасть в Ла Лигу.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал выступления команды в текущем сезоне.

“У нас все хорошо, но мы хотим улучшить результаты еще больше, ведь мы хотим выйти в Ла Лигу. Это является нашей мечтой. Мы будем бороться, чтобы достичь вершины.

В команду пришли новые сильные игроки. Пока рано говорить о результатах, ведь от второго места нас отделяют другие команды.

Я командный игрок, я не охочусь за голами. Самое главное, что мы выигрываем, не важно, кто забивает.

Я мог бы играть в Ла Лиге в составе другого клуба, но командные цели для меня важнее личных“, - приводит слова Зозули пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Зозуля признан лучшим игроком команды в ноябре.