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Зозуля: Я мог бы играть в Ла Лиге, но командные цели для меня важнее личных

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Украинский футболист хочет помочь команде попасть в Ла Лигу.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал выступления команды в текущем сезоне.

“У нас все хорошо, но мы хотим улучшить результаты еще больше, ведь мы хотим выйти в Ла Лигу. Это является нашей мечтой. Мы будем бороться, чтобы достичь вершины.

В команду пришли новые сильные игроки. Пока рано говорить о результатах, ведь от второго места  нас отделяют другие команды.

Я командный игрок, я не охочусь за голами. Самое главное, что мы выигрываем, не важно, кто забивает.

Я мог бы играть в Ла Лиге в составе другого клуба, но командные цели для меня важнее личных“, - приводит слова Зозули пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Зозуля признан лучшим игроком команды в ноябре.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, чемпионат Испании по футболу, футбол
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