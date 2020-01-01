Зидан переговорил с руководством Реала о покупке Погба - СМИ

Французский футболист - главная трансферная цель наставника мадридского клуба.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан планирует трансферную компанию клуба и уже пообщался на эту тему с боссами “сливочных“.

Читай также: Зидан провел встречу с Погба в Дубае

По информации Marca, главной трансферной целью специалиста является полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба. Источник утверждает, что Зидан уже встретился с руководством Королевского клуба и попросил их осуществить этот трансфер.

Ожидается, что сделка может быть заключена летом 2020 года. Однако боссы “сливочных“ сомневаются в надобности Погба и не хотят платить требуемую сумму, а рассчитывают приобрести полузащитника Аякса Донни ван де Бека.

Ранее сообщалось, что Поль Погба вернулся к тренировкам в общей группе.