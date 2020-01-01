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Зидан переговорил с руководством Реала о покупке Погба - СМИ

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Французский футболист - главная трансферная цель наставника мадридского клуба.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан планирует трансферную компанию клуба и уже пообщался на эту тему с боссами “сливочных“.

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По информации Marca, главной трансферной целью специалиста является полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба. Источник утверждает, что Зидан уже встретился с руководством Королевского клуба и попросил их осуществить этот трансфер.

Ожидается, что сделка может быть заключена летом 2020 года. Однако боссы “сливочных“ сомневаются в надобности Погба и не хотят платить требуемую сумму, а рассчитывают приобрести полузащитника Аякса Донни ван де Бека.

Ранее сообщалось, что Поль Погба вернулся к тренировкам в общей группе.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед
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