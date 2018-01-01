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Скаут Атлетико: Гризманн совершил преступление против короля Месси

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Француз ответил отказом аргентинцу на личное приглашение в команду.
Гризманн - Месси
Гризманн - Месси
Getty Images

Бывший скаут Антуана Гризманна Эрик Олатс рассказал, почему у француза не получается в Барселоне.

“В прошлом году Барселона звала его, когда я еще был представителем Антуана. Даже Лионель Месси лично приглашал его в клуб.

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Гризманн совершил преступление против короля Месси, ведь он звал его, а Антуан решил отказаться от перехода.

Я могу понять фанатов Атлетико, которые освистывали Гризманна во время матча с Барселоной. Мы все знаем то чувство, когда симпатичная девушка бросает тебя.

Он был мальчиком, которого обожали в Мадриде. Но мы можем понять, почему он хотел попробовать что-то еще“, - рассказал Олатс в шоу Le Vestiaire на RMC Sport. 

Отметим, что француз рассказал о улучшение отношений с Месси и Суаресом.

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Теги: Эрик Олатс, Антуан Гризманн, Барселона, Атлетико Мадрид, Ла Лига, футбол
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