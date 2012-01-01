В Испании возобновили судейской дело по обвинению Месси в мошенничестве

Суд Испании будет допрашивать главного свидетеля.

Национальная судебная коллегия Испании решила возобновить дело в отношении нападающего Барселоны Лионеля Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

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Как сообщает Abs.Es, судья Мария Тардон решила возобновить судебное дело для допроса свидетеля Федерико Реттори, который работал в фонде с 2012 по 2015 год.

Именно он ранее обвинил самого футболиста, его отца, брата и знакомых в мошенничестве, отмывании денег и налоговых преступлениях.

Ранее сообщалось, что испанский суд решил закрыть дело против Месси из-за недостаточного количества доказательств.