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Бартомеу: Месси не собирается завершать карьеру

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Аргентинец не спешит продлевать контракт Барселоной.
Хосеп Бартомеу
Хосеп Бартомеу
Getty Images

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу поделился мнением о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в клубе.

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“У меня были разговоры с Лео. Он рассказал, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время. У него есть контракт, и Лео будет играть еще много лет за наш клуб.

На данный момент я не могу ничего сказать о продлении контракта с ним. Сегодня мы наслаждаемся шестым Золотым мячом, и я думаю, что он сумеет выиграть еще“, - приводит слова Бартомеу Marca.

Отметим, что президент клуба поздравил Месси с шестым Золотым мячом.

Ранее сообщалось, что Месси не собирается продлевать контракт с клубом.

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Теги: Хосеп Бартомеу, Лионель Месси, Ла Лига, футбол
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