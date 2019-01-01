Бартомеу: Месси не собирается завершать карьеру

Аргентинец не спешит продлевать контракт Барселоной.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу поделился мнением о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в клубе.

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“У меня были разговоры с Лео. Он рассказал, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время. У него есть контракт, и Лео будет играть еще много лет за наш клуб.

На данный момент я не могу ничего сказать о продлении контракта с ним. Сегодня мы наслаждаемся шестым Золотым мячом, и я думаю, что он сумеет выиграть еще“, - приводит слова Бартомеу Marca.

Отметим, что президент клуба поздравил Месси с шестым Золотым мячом.

Ранее сообщалось, что Месси не собирается продлевать контракт с клубом.