Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ракитич: Нет лучшего места для футбола, чем Барселона

Комментариев: 0
Хорватский полузащитник не хочет покидать Каталонию.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич заявил, что недоволен своим положением в клубе.

“Я пробую изменить свое положение в команде. Если вам плохо или грустно, нужно оставить это позади.

Читай также: Видаль может покинуть Барселону зимой

Не могу сказать, что будет дальше, но я точно знаю, что нет лучшего места для игры, чем Барселона. Хочу показывать свою лучшую игру. Если смогу осуществить это здесь, то это будет лучше всего.

Хочу наслаждаться каждым днем, так как я еще способен на многое.Теперь я должен зацепиться за предоставляемые возможности и продолжать улучшать свою игру“, - приводит слова Ракитича Marca со ссылкой на Movistar.

Напомним, что Ракитич говорил, что чувствует себя словно маленькая девочка.

Поделись:
Теги: Иван Ракитич, Барселона, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь