Ракитич: Нет лучшего места для футбола, чем Барселона

Хорватский полузащитник не хочет покидать Каталонию.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич заявил, что недоволен своим положением в клубе.

“Я пробую изменить свое положение в команде. Если вам плохо или грустно, нужно оставить это позади.

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Не могу сказать, что будет дальше, но я точно знаю, что нет лучшего места для игры, чем Барселона. Хочу показывать свою лучшую игру. Если смогу осуществить это здесь, то это будет лучше всего.

Хочу наслаждаться каждым днем, так как я еще способен на многое.Теперь я должен зацепиться за предоставляемые возможности и продолжать улучшать свою игру“, - приводит слова Ракитича Marca со ссылкой на Movistar.

Напомним, что Ракитич говорил, что чувствует себя словно маленькая девочка.