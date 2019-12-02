Реал совместно с EA Sports представил новый комплект формы

"Сливочные" создали четвертый вариант экипировки на сезон.

Мадридский Реал представил еще один комплект формы, который стал четвертым в этом сезоне.

Новую экипировку команды разработал технический партнер клуба Adidas совместно с EA Sports.

Форма выполнена в черном цвете. Также на ней есть золотые элементы в виде праздничного конфетти.

Лимитированная серия экипировки уже поступила в продажу, а с 4 декабря форма будет доступна в популярном стимуляторе FIFA 20.