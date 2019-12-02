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Реал совместно с EA Sports представил новый комплект формы

Комментариев: 1
"Сливочные" создали четвертый вариант экипировки на сезон.
Марсело в новой форме Реала
Марсело в новой форме Реала
FC Real Madrid

Мадридский Реал представил еще один комплект формы, который стал четвертым в этом сезоне.

Новую экипировку команды разработал технический партнер клуба Adidas совместно с EA Sports.

Форма выполнена в черном цвете. Также на ней есть золотые элементы в виде праздничного конфетти. 

Лимитированная серия экипировки уже поступила в продажу, а с 4 декабря форма будет доступна в популярном стимуляторе FIFA 20.

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Теги: футбол, Реал, EA Sports
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  02.12.2019, 18:08
Оценка:  0
гость
Ту теперь вяликий Зыдан завоюет фсё.)))
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