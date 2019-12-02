Реал совместно с EA Sports представил новый комплект формы
"Сливочные" создали четвертый вариант экипировки на сезон.
Мадридский Реал представил еще один комплект формы, который стал четвертым в этом сезоне.
Новую экипировку команды разработал технический партнер клуба Adidas совместно с EA Sports.
Форма выполнена в черном цвете. Также на ней есть золотые элементы в виде праздничного конфетти.
LIMITED EDITION @EASPORTSFIFA X @adidasfootball X @realmadriden— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 2, 2019
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Лимитированная серия экипировки уже поступила в продажу, а с 4 декабря форма будет доступна в популярном стимуляторе FIFA 20.
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