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Симеоне: У нас сейчас идут перемены

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"Матрасники" нуждаются во времени, чтобы улучшить игру.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвел итоги поражения от Барселоны (0:1) в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

“Игроки выложились на максимум, они выполнили мою установку. Перемены пройдут, и мяч вместо того, чтобы биться об штанги, будет заходить в ворота соперника.

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Мы должны сохранять спокойствие и понимать, что у нас сейчас идут перемены. Я наименее терпеливый человек, но нужно понимать, что у нас произошли большие изменения летом. Мы нуждаемся во время, чтоб достичь прогресса.

Мы боремся и продолжаем соревноваться в каждом матче. Нельзя спорить с цифрами, что мы мало забиваем. Мы пытаемся найти решения. Единственный способ улучшить реализацию - создавать моменты.

О Барселоне и Реале мы сейчас не думаем. Нас беспокоит Севилья - мы в пяти очках позади от них“, - приводит слова Симеоне Marca.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, Барселона, Ла лига, футбол
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