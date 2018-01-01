Симеоне: У нас сейчас идут перемены

"Матрасники" нуждаются во времени, чтобы улучшить игру.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвел итоги поражения от Барселоны (0:1) в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

“Игроки выложились на максимум, они выполнили мою установку. Перемены пройдут, и мяч вместо того, чтобы биться об штанги, будет заходить в ворота соперника.

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Мы должны сохранять спокойствие и понимать, что у нас сейчас идут перемены. Я наименее терпеливый человек, но нужно понимать, что у нас произошли большие изменения летом. Мы нуждаемся во время, чтоб достичь прогресса.

Мы боремся и продолжаем соревноваться в каждом матче. Нельзя спорить с цифрами, что мы мало забиваем. Мы пытаемся найти решения. Единственный способ улучшить реализацию - создавать моменты.

О Барселоне и Реале мы сейчас не думаем. Нас беспокоит Севилья - мы в пяти очках позади от них“, - приводит слова Симеоне Marca.

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