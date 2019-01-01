Атлетико Мадрид - Барселона 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Испании
Лионель Месси принесет победу "каталонскому" клубу.
В 15-м туре чемпионата Испании Атлетико Мадрид дома принимал Барселону.
Несмотря на то, что хозяева поля имели большое преимущество, победу одержали “сине-гранатовые“. На 86-й минуте единственный мяч забил Лионель Месси.
Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико Мадрид - Барселона:
Атлетико — Барселона 0:1
Гол: Месси, 86
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль — Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Партей, Коке — Феликс (Витоло, 66), Мората
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике (Умтити, 83), Лангле, Фирпо — Ракитич, де Йонг, Артур (Видаль, 74) — Месси, Суарес, Гризманн
Предупреждения: Партей, Корреа, Витоло, Фелипе — Фирпо, Пике, Ракитич, Лангле
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