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Атлетико Мадрид - Барселона 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

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Лионель Месси принесет победу "каталонскому" клубу.

Атлетико Мадрид - Барселона: видео гола и обзор матча
Атлетико Мадрид - Барселона: видео гола и обзор матча
Getty Images

В 15-м туре чемпионата Испании Атлетико Мадрид дома принимал Барселону.

Несмотря на то, что хозяева поля имели большое преимущество, победу одержали “сине-гранатовые“. На 86-й минуте единственный мяч забил Лионель Месси.

Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико Мадрид - Барселона:

Атлетико — Барселона 0:1

Гол: Месси, 86

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль — Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Партей, Коке — Феликс (Витоло, 66), Мората

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике (Умтити, 83), Лангле, Фирпо — Ракитич, де Йонг, Артур (Видаль, 74) — Месси, Суарес, Гризманн

Предупреждения: Партей, Корреа, Витоло, Фелипе — Фирпо, Пике, Ракитич, Лангле

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Теги: Атлетико Мадрид, Барселона, Ла Лига, футбол, видео гола, обзор матча
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