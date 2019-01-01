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Вальверде: Месси всегда является нашим козырем

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Аргентинец принес победу команде.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде подвел итоги победного матча против Атлетико (1:0). 

“В напряженных матчах наличие Месси всегда является нашим очевидным козырем перед соперником. Меня удовлетворила игра команды.

У нас возникали проблемы на старте матча, но после финального свистка мы получили три очка. На поле были два вратаря, которые умеют выручать в сложных эпизодах.

Мы могли оставить Пике на поле после столкновения, но решили поберечь его, чтобы не рисковать его здоровьем“, - приводит слова Вальверде Marca.

Отметим, что испанский специалист заявил, что Месси должен получить Золотой мяч.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Лионель Месси, Атлетико Мадрид, Ла Лига, футбол
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