Вальверде: Месси всегда является нашим козырем

Аргентинец принес победу команде.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде подвел итоги победного матча против Атлетико (1:0).

“В напряженных матчах наличие Месси всегда является нашим очевидным козырем перед соперником. Меня удовлетворила игра команды.

У нас возникали проблемы на старте матча, но после финального свистка мы получили три очка. На поле были два вратаря, которые умеют выручать в сложных эпизодах.

Мы могли оставить Пике на поле после столкновения, но решили поберечь его, чтобы не рисковать его здоровьем“, - приводит слова Вальверде Marca.

Отметим, что испанский специалист заявил, что Месси должен получить Золотой мяч.