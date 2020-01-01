Барселона благодаря голу Месси обыграла Атлетико

Каталонский клуб одержал тяжелую победу.

В поединке пятнадцатого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона в тяжелом матче обыграла мадридский Атлетико (1:0).

Победный гол в данном поединке забил Лионель Месси, который обыгрался в стенку с Суаресом и отправил мяч в правый нижний угол.

Атлетико — Барселона 0:1

Гол: Месси, 86

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль — Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Партей, Коке — Феликс (Витоло, 66), Мората

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике (Умтити, 83), Лангле, Фирпо — Ракитич, де Йонг, Артур (Видаль, 74) — Месси, Суарес, Гризманн

Предупреждения: Партей, Корреа, Витоло, Фелипе — Фирпо, Пике, Ракитич, Лангле