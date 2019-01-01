Вальверде: Просто отдайте Золотой мяч Месси

Испанский специалист поддержал аргентинца.

Главный тренер Барселоны заявил, что награду Золотой мяч должен получить игрок его команды Лионель Месси.

"Церемония вручения Золотого мяча? Я не слежу за такого рода событиямимероприятиями. Но, думаю, мое мнение совпадает с вашим. Я проголосовал бы за лучшего игрока в мире и мы все знаем о том, кто это.

Каждый год все голосуют в зависимости от того, как провели игроки сезон. Но если вы хотите наградить лучшего, то просто отдайте Золотой мяч Месси, и вопрос будет решен", - приводит слова Вальверде Goal.com.

Напомним, Месси является обладателем пяти Золотых мячей. В текущем сезоне аргентинец провел 13 матчей, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

Церемония вручения Золотого мяча состоится второго декабря в Париже.