Вальверде: Просто отдайте Золотой мяч Месси
Испанский специалист поддержал аргентинца.
Главный тренер Барселоны заявил, что награду Золотой мяч должен получить игрок его команды Лионель Месси.
"Церемония вручения Золотого мяча? Я не слежу за такого рода событиямимероприятиями. Но, думаю, мое мнение совпадает с вашим. Я проголосовал бы за лучшего игрока в мире и мы все знаем о том, кто это.
Каждый год все голосуют в зависимости от того, как провели игроки сезон. Но если вы хотите наградить лучшего, то просто отдайте Золотой мяч Месси, и вопрос будет решен", - приводит слова Вальверде Goal.com.
Напомним, Месси является обладателем пяти Золотых мячей. В текущем сезоне аргентинец провел 13 матчей, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.
Церемония вручения Золотого мяча состоится второго декабря в Париже.
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