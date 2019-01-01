Видаль может покинуть Барселону зимой

Чилиец может перебраться в Англию.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Mirror.co.uk.

По информации источника, трансфер чилийского футболиста может состояться уже в ближайшее зимнее траснферное окно. Манкунианцы уже контактировали с агентом игрока, который находится в хороших отношениях с клубом.

Сумма трансфера может составить около 13 миллионов фунтов стерлингов (примерно 15 млн евро).

В текущем сезоне чемпионата Испании Видаль провел 9 матчей, забив четыре гола.