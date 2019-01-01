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Пике: Уже нет удовольствия побеждать Реал на Сантьяго Бернабеу

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Победы над "сливочными" уже надоели.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике заявил, что у него нет радости побеждать мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу.

Испанский футболист об этом рассказал в документальном фильм Matchday от Rakuten TV, где показываются подробности жизни клуба за пределами камер и СМИ. 

“Еще одно уничтожение здесь, вперед Барселона! Это уже становится обыденным. Уже нет удовольствия выигрывать здесь 3:0, 4:0, 5:0“, - приводит слова Пике Marca.

Жерар Пике имел в виду победу над Реалом в ответной игры в полуфинальном матче Кубка Испании против Реала (3:0).

Напомним, что Пике рассказал, что у нет плохих отношений с футболистами “сливочных“.

Отметим, что полузащитник ПСЖ заявил, что мало кто может добиться победы на Сантьяго Бернабеу.

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Теги: Жерар Пике, Барселона, Реал Мадрид, футбол
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