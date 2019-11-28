Зидан догнал Моуринью по количеству матчей у руля Реала

Француз находится на четвертом месте по количеству матчей во главе мадридского клуба.

Во вторник, 26 ноября, мадридский Реал провел матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

Данный поединок стал для главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана 178-м на этой должности. Таким образом, по количеству встреч у руля Королевского клуба Зидан сравнялся с португальским специалистом Жозе Моуринью.

При этом, по количеству побед Моуринью превосходит Зидана - под его руководством команда одержала 72% побед, в то время, как под началом француза - только 67%.

Стоит сказать, что 178 матчей - четвертый показатель в истории Реала. Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу, который тренировал "сливочных" 14 лет и провел 604 поединка.

Напомним, в матче Лиги чемпионов Реал упустил победу над ПСЖ (2:2). Смотрите видео голов и обзор данного поединка.