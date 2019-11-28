Зидан догнал Моуринью по количеству матчей у руля Реала
Во вторник, 26 ноября, мадридский Реал провел матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.
Данный поединок стал для главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана 178-м на этой должности. Таким образом, по количеству встреч у руля Королевского клуба Зидан сравнялся с португальским специалистом Жозе Моуринью.
При этом, по количеству побед Моуринью превосходит Зидана - под его руководством команда одержала 72% побед, в то время, как под началом француза - только 67%.
Стоит сказать, что 178 матчей - четвертый показатель в истории Реала. Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу, который тренировал "сливочных" 14 лет и провел 604 поединка.
Напомним, в матче Лиги чемпионов Реал упустил победу над ПСЖ (2:2). Смотрите видео голов и обзор данного поединка.
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