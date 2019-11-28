Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан догнал Моуринью по количеству матчей у руля Реала

Комментариев: 0
Француз находится на четвертом месте по количеству матчей во главе мадридского клуба.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Во вторник, 26 ноября, мадридский Реал провел матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

Данный поединок стал для главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана 178-м на этой должности. Таким образом, по количеству встреч у руля Королевского клуба Зидан сравнялся с португальским специалистом Жозе Моуринью.

При этом, по количеству побед Моуринью превосходит Зидана - под его руководством команда одержала 72% побед, в то время, как под началом француза - только 67%.

Стоит сказать, что 178 матчей - четвертый показатель в истории Реала. Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу, который тренировал "сливочных" 14 лет и провел 604 поединка.

Напомним, в матче Лиги чемпионов Реал упустил победу над ПСЖ (2:2). Смотрите видео голов и обзор данного поединка.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Испания, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь