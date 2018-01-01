Гризманн: Наши взаимоотношения с Месси и Суаресом улучшаются
Футболисты провели совместный ужин.
Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях с партнерами.
“Я стеснительный человек, который плохо общается с людьми.
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Я не буду первый начинать разговор. Мы с Месси и Суаресом провели совместный ужин. Наши взаимоотношения со временем только улучшатся.
Мы понимаем, что будем комфортнее чувствовать друг друга на поле.
Месси - фантастический игрок, который появляется раз в 40 лет. Он делает невероятные вещи“, - приводит слова Гризманна Goal.
Ранее сообщалось, что Гризманн может покинуть Барселону из-за плохих отношений с игроками.
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