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Гризманн: Наши взаимоотношения с Месси и Суаресом улучшаются

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Футболисты провели совместный ужин.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях с партнерами.

“Я стеснительный человек, который плохо общается с людьми.

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Я не буду первый начинать разговор. Мы с Месси и Суаресом провели совместный ужин. Наши взаимоотношения со временем только улучшатся.

Мы понимаем, что будем комфортнее чувствовать друг друга на поле.

Месси - фантастический игрок, который появляется раз в 40 лет. Он делает невероятные вещи“, - приводит слова Гризманна Goal.

Ранее сообщалось, что Гризманн может покинуть Барселону из-за плохих отношений с игроками. 

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Теги: Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси, Барселона, футбол
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