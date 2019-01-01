Азар: Я бы купил Мбаппе в Реал, но я не принимаю решений в этом вопросе
Полузащитник Реала Эден Азар рассказал, что хотел бы видеть Мбаппе в “сливочном“ клубе.
“Мбаппе - игрок ПСЖ. Я думаю, что он сосредоточен на выступлениях за этот клуб. Мне неизвестно, что он хочет дальше.
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Одно очевидно: у него огромный талант. Через несколько лет он станет лучшим игроком мира. Если он продолжит в том же духе, то станет одним из лучших игроков в истории футбола.
Футболист всегда мечтает играть с лучшими. Если бы я мог организовать трансфер Мбаппе в Реал, то попытался бы.
Но я не принимаю решений в этом вопросе. Кроме того, я даже не думаю, что кто-то будет спрашивать моего мнения“, - цитирует Азара Le Parisien.
Отметим, что Азар рассказал, что не сможет заменить Роналду.
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