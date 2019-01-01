Азар: Я бы купил Мбаппе в Реал, но я не принимаю решений в этом вопросе

Француз станет лучшим игроком через пару сезонов.

Полузащитник Реала Эден Азар рассказал, что хотел бы видеть Мбаппе в “сливочном“ клубе.

“Мбаппе - игрок ПСЖ. Я думаю, что он сосредоточен на выступлениях за этот клуб. Мне неизвестно, что он хочет дальше.

Читай также: Зидан - о Мбаппе: Он всегда говорил, что играть за Реал - его мечта

Одно очевидно: у него огромный талант. Через несколько лет он станет лучшим игроком мира. Если он продолжит в том же духе, то станет одним из лучших игроков в истории футбола.

Футболист всегда мечтает играть с лучшими. Если бы я мог организовать трансфер Мбаппе в Реал, то попытался бы.

Но я не принимаю решений в этом вопросе. Кроме того, я даже не думаю, что кто-то будет спрашивать моего мнения“, - цитирует Азара Le Parisien.

Отметим, что Азар рассказал, что не сможет заменить Роналду.