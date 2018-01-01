Азар: Клубы не должны платить сотни миллионов евро за игроков, но этого требует рынок
Бельгийцу не нравятся сравнения с Криштиану Роналду.
Полузащитник Реала Эден Азар признался, что адаптация в клубе далась ему нелегко.
“Когда я на поле, то не я думаю о том, что здесь играл Роналду. Я должен играть лучше, чем он. Люди нас сравнивают, но я не забью больше голов, чем он, но я буду делать максимум, что в моих силах.
Когда я получил травму за два дня до первого матча и выбыл на четыре недели - это было сложно. Повреждение затормозило мою подготовку.
Я знаю, что за меня заплатили большие деньги, но это все между клубами. Футболист никогда не должен стоить сто миллионов евро. Этого просто хочет рынок. Если бы я стоил пять миллионов, то играл бы также“, - цитирует Азара Le Parisien.
Ранее Азар отметил, что ему нелегко играть под седьмым номером на спине после Роналду.
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