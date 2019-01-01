Ла Лига: Вальядолид проиграл Севилье, Атлетик одержал победу над Осасуной
Вильярреал – Сельта 1:3
Голы: Чуквуэзе, 59 – Систо, 54, Аспас, 79, 90+4
Вильярреал: Асенхо, Фунес Мори, Кинтилья (Онтиверос, 87), Пау Торрес, Пенья, Чуквуэзе, Замбо-Ангисса, Иборра (Мойсес Гомес, 57), Касорла, Жерар Морено, Токо-Экамби (Бакка, 77)
Сельта: Альварес, Мальо, Оласа, Айду, Араухо, Диоп (Бельтран, 76), Лоботка, Мендес (Санти Мина, 65), Денис Суарес (Костас, 84), Систо, Аспас
Предупреждения: Иборра, Фунес Мори, Альварес, Пау Торрес, Санти Мина.
Вальядолид — Севилья 0:1
Гол: Банега, 13 (с пенальти)
Вальядолид: Масип — Мойяно, Кико, Салису (Унал, 84), Начо — Эрвиас (Вилья, 63), Мичел, Феде, Плано — Рамирес (Де Фрутос, 77), Гвардиола
Севилья: Вацлик — Навас (Гудль, 89), Кунде, Карлос, Регилон — Жордан, Фернандо, Банега (Васкес, 75) — Окампос, Де Йонг, Нолито (Торрес, 67)
Предупреждения: Масип, Начо, Вилья — Окампос, Де Йонг, Фернандо
Удаление: Окампос, 90+1
Эйбар — Алавес 0:2
Голы: Хоселу, 85, 90+1
Эйбар: Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель (Бигас, 81), Оливейра, Эскаланте, Де Бласис, Орельяна, Леон, Диоп (Рамис, 87), Энрик (Шарлес, 65), Кике Гарсия
Алавес: Пачеко, Химо Наварро, Агиррегабириа, Эли, Дуарте, Алеиш Видаль, Пина, Вакасо, Сайнс (Пере Понс, 65), Берк, Лукас Перес (Хоселу, 73)
Предупреждения: Химо Наварро, Вакасо, Арбилья.
Осасуна — Атлетик 1:2
Голы: Авила, 76 — Вильямс, 21, Кодро, 79
Осасуна: Эррера — Лильо, Ронкалья, Д. Гарсия, Эступиньян — Торрес, Брашанац (Перес, 78), Мерида, Р. Гарсия (Кардона, 71) — Авила, Вильяр (Адриан, 74)
Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Лопес (Сан Хосе, 64) — Санкет (ЛекуеЮ 74), Р. Гарсия (Кодро, 46), Кордоба — Вильямс
Предупреждения: Авила, Брашанац, Лильо, Р. Гарсия — Кордоба, Вильямс, Берчиче
Эспаньол – Хетафе 1:1
Голы: Ву Лей, 45 – Мата, 3.
Эспаньол: Диего Лопес – Давид Лопес, Бернардо, Калеро – Виктор Гомес, Виктор Санчес (Варгас, 70, Гранеро, 74), Рока, Педроса – Дардер, Ву Лей – Кампусано (Сони, 87).
Хетафе: Сория – Дамиан Суарес, Джене, Кабрера, Кукурелья (Кенеди, 78) – Хасон (Портильо, 82), Максимович, Арамбарри, Оливейра – Мата, Анхель (Молина, 62).
Предупреждения: Ву Лей, Рока, Гранеро – Мата, Арамбарри, Кукурелья, Молина.
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