Реал собирается предложить Бензема новый контракт

"Сливочные" не планируют отпускать француза.

Мадридский Реал хочет продлить контракт с нападающим Каримом Бензема, сообщает Marca.

Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2023 года. Французу также могут предложить повышение оклада.

“Karim Benzema 2023“ titre @marca aujourd'hui !



Florentino Perez souhaite prolonger son buteur français. pic.twitter.com/3txHKt3Jlu — BeFoot (@_BeFoot) November 21, 2019

Отмечается, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Напомним, Бензема выступает за Реал с 2009 года. За мадридцев футболист провел более 450 матчей, где 233 гола и отдал 129 результативных передач.