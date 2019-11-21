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Реал собирается предложить Бензема новый контракт

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"Сливочные" не планируют отпускать француза.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Мадридский Реал хочет продлить контракт с нападающим Каримом Бензема, сообщает Marca.

Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2023 года. Французу также могут предложить повышение оклада.

Отмечается, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Напомним, Бензема выступает за Реал с 2009 года. За мадридцев футболист провел более 450 матчей, где 233 гола и отдал 129 результативных передач.

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Теги: футбол, Реал, Карим Бензема
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