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Бывший президент Реала: Моуринью устал ждать Мадрид

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Португалец принял правильное решение.
Рамон Кальдерон
Рамон Кальдерон
Getty Images

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон поделился мнением по поводу назначения Жозе Моуринью в Тоттенхэм.

“Я считаю, что Моуринью с высокой вероятностью мог оказаться в Реале. Флорентино Перес всегда признавал, что португалец нравится ему. Перес относится к нему с огромным уважением. Перес всегда выступал с поддержкой, даже когда дела шли плохо.

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Если бы Зидан провалился, думаю, Моуринью вернулся бы в Реал. Но он устал этого ждать и вернулся к работе в Тоттенхэме. Тренер уровня, как Моуринью, не может работать в любом клубе.

Он должен тренировать команду, которая претендует на титулы или, по крайней мере, хочет бороться за них. Он правильно поступил, дождавшись подходящего варианта“, - приводит слова Кальдерона The Athletic.

Ранее сообщалось, что игроки Реала обрадовались, когда узнали, что Моуринью возглавил Тоттенхэм.

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Теги: Рамон Кальдерон, Жозе Моуринью, Реал Мадрид, Тоттенхэм, футбол
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