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Коста перенес операцию и пропустит несколько месяцев

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Один из лидеров мадридского Атлетико в ближайшее время не сможет помочь команде.
Диего Коста
Диего Коста
Getty Images

Нападающий Атлетико Диего Коста перенес операцию в связи с грыжей шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-служба “матрасников“.

Отмечается, что операция прошла успешно, и в скором времени испанец начнет реабилитацию.

По информации издания AS, Диего будет отсутствовать до апреля следующего года.

В этом году Коста провел за Атлетико 13 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, где забил два гола и отдал три результативные передачи.

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Теги: футбол, Диего Коста, Атлетико
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