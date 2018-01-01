Коста перенес операцию и пропустит несколько месяцев

Один из лидеров мадридского Атлетико в ближайшее время не сможет помочь команде.

Нападающий Атлетико Диего Коста перенес операцию в связи с грыжей шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-служба “матрасников“.

Отмечается, что операция прошла успешно, и в скором времени испанец начнет реабилитацию.

По информации издания AS, Диего будет отсутствовать до апреля следующего года.

В этом году Коста провел за Атлетико 13 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, где забил два гола и отдал три результативные передачи.