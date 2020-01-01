Зидан не будет наказывать Бэйла за скандальное празднование с флагом - СМИ
Валлиец продолжит тренировки в обычном режиме.
Главный тренер Реала Зинедин Зидан не будет применять санкции к нападающему команды Гарету Бэйлу за скандальное празднование после выхода сборной Уэльса на Евро-2020, сообщает Marca.
Напомним, после матча с Венгрией (2:0) капитан валлийцев сделал фотографию с флагом, на котором была надпись “Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке“.
Отмечается, что Бэйл продолжит тренироваться с Реалом в обычном режиме. Французский специалист не хочет, чтобы внутренние конфликты помешали его команде добиться успеха в этом сезоне.
Ранее в Реале прокомментировали празднование Бэйла.
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