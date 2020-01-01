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Зидан не будет наказывать Бэйла за скандальное празднование с флагом - СМИ

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Валлиец продолжит тренировки в обычном режиме.
Зинедин Зидан и Гарет Бэйл
Зинедин Зидан и Гарет Бэйл
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не будет применять санкции к нападающему команды Гарету Бэйлу за скандальное празднование после выхода сборной Уэльса на Евро-2020, сообщает Marca.

Напомним, после матча с Венгрией (2:0) капитан валлийцев сделал фотографию с флагом, на котором была надпись “Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке“.

Отмечается, что Бэйл продолжит тренироваться с Реалом в обычном режиме. Французский специалист не хочет, чтобы внутренние конфликты помешали его команде добиться успеха в этом сезоне.

Ранее в Реале прокомментировали празднование Бэйла.

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Теги: футбол, Реал, Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Реал
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