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Почеттино может продолжить карьеру в Барселоне

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Руководство "сине-гранатовых" рассматривает аргентинца в качестве замены Эрнесто Вальверде.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Каталонская Барселона может предложить Маурисио Почеттино пост главного тренера команды.

Как сообщает RMC Sport, аргентинец получит предложение от "сине-гранатовых", если нынешний наставник Эрнесто Вальверде не выполнит поставленные перед ним задачи на сезон.

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Однако сам Почеттино вряд ли согласится на эту работу. Однажды в своем интервью он резко выразился в адрес возможной работы в Барселоне: "Я никогда не буду тренировать Барселону или Арсенал. Лучше работать на ферме в Аргентине, чем в этих командах".

Напомним, во вторник, 19 ноября, лондонский Тоттенхэм уволил Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в назначении аргентинского специалиста.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Маурисио Почеттино, чемпионат Испании, футбол
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