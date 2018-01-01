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Пике: Моей последней командой в карьере будет Барселона

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Защитник каталонского клуба признался, что уйдет из футбола раньше, если не сможет выступать на должном уровне.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоныи Жерар Пике заявил, что собирается завершить карьеру в каталонском клубе.

“Я всегда это говорил, моей последней командой будет Барселона. У меня нет никакого намерения носить футболку другого клуба, потому что я играю в футбол в основном потому, что был клубе всю свою жизнь. Для меня тот факт, что я играю за Барсу - самая большая мечта. Моей единственной мечтой в детстве было носить футболку этого клуба.

Пока чувствую себя сильным и готовым, я буду носить футболку Барсы, и как только это закончится, я уйду из футбола.

Контракты нужно выполнять, потому я собираюсь выступать за команду до 2022 года, но у меня нет шара предсказаний, и я не знаю, смогу ли я это сделать.

Если я увижу, что не могу играть на высоком уровне, у меня не будет проблем с тем, чтобы уйти раньше этого времени. Я думаю, что этого не случится, потому что я знаю себя: я смогу дотянуть до 2022 года, но вы никогда не можете знать наверняка“, - цитирует Пике Mundo Deportivo.

Ранее Пике прокомментировал возвращение на пост главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

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Теги: футбол, Жерар Пике, Барселона
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