Пике: Моей последней командой в карьере будет Барселона

Защитник каталонского клуба признался, что уйдет из футбола раньше, если не сможет выступать на должном уровне.

Защитник Барселоныи Жерар Пике заявил, что собирается завершить карьеру в каталонском клубе.

“Я всегда это говорил, моей последней командой будет Барселона. У меня нет никакого намерения носить футболку другого клуба, потому что я играю в футбол в основном потому, что был клубе всю свою жизнь. Для меня тот факт, что я играю за Барсу - самая большая мечта. Моей единственной мечтой в детстве было носить футболку этого клуба.

Пока чувствую себя сильным и готовым, я буду носить футболку Барсы, и как только это закончится, я уйду из футбола.

Контракты нужно выполнять, потому я собираюсь выступать за команду до 2022 года, но у меня нет шара предсказаний, и я не знаю, смогу ли я это сделать.

Если я увижу, что не могу играть на высоком уровне, у меня не будет проблем с тем, чтобы уйти раньше этого времени. Я думаю, что этого не случится, потому что я знаю себя: я смогу дотянуть до 2022 года, но вы никогда не можете знать наверняка“, - цитирует Пике Mundo Deportivo.

Ранее Пике прокомментировал возвращение на пост главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.