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Игроки Реала обрадовались, что Моуринью встал у руля Тоттенхэма

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Футболисты мадридского клуба были счастливы, когда узнали о назначении португальского специалиста в лондонском клубе.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Новость о назначении Жозе Моуринью новым главным тренером Тоттенхэма обрадовала игроков мадридского Реала.

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По информации Sport, футболисты вздохнули с облегчением, так как португальский специалист рассматривался в качестве одной из возможных замен наставнику “сливочных“ Зинедину Зидану. Теперь же игроки не беспокоятся о возможном возвращении Моуринью в Мадрид.

Напомним, португальский специалист возглавлял Реал с 2010 по 2013 годы и выиграл с командой Ла Лигу и Кубок Испании. Несмотря на успешное руководство, у Моуринью не заладились отношения с лидерами команды, но, при этом, он хорошо ладил с президентом клуба Флорентино Пересом.

Напомним, во вторник, 19 ноября, Тоттенхэм отправил в отставку Маурисио Почеттино, а уже на следующий день объявил о назначении Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что португалец будет получать колоссальную зарплату в лондонском клубе.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Испании, чемпионат Англии, футбол
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