В Реале прокомментировали скандальное празднование Бэйла

"Сливочные" назвали поступок валлийца плохой шуткой.

Сборная Уэльса обыграла Венгрию (2:0) в матче квалификации Евро-2020 и гарантировала себе попадание в финальную часть турнира.

После матча капитан валлийской команды Гарет Бэйл во время празднования с партнерами по команде сделал фотографию с флагом, на котором была надпись “Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке“.

Руководство мадридского Реала отреагировало на поступок своего футболиста и назвало его поведение очень плохой шуткой.

Ранее Бэйл заявил, что играть за сборную приятнее, чем за Реал.