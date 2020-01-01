Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Реале прокомментировали скандальное празднование Бэйла

Комментариев: 0
"Сливочные" назвали поступок валлийца плохой шуткой.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Сборная Уэльса обыграла Венгрию (2:0) в матче квалификации Евро-2020 и гарантировала себе попадание в финальную часть турнира.

После матча капитан валлийской команды Гарет Бэйл во время празднования с партнерами по команде сделал фотографию с флагом, на котором была надпись “Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке“.

Руководство мадридского Реала отреагировало на поступок своего футболиста и назвало его поведение очень плохой шуткой.

Ранее Бэйл заявил, что играть за сборную приятнее, чем за Реал.

Поделись:
Теги: футбол, Гарет Бэйл, сборная Уэльса по футболу, Реал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: espn.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь