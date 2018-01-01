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Испанского экс-футболиста арестовали за продажу наркотиков

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Серхио Контерас Пардо был одним из организаторов преступной группировки.
Серхио Контерас Пардо
Серхио Контерас Пардо
Getty Images

Бывший нападающий Малаги Серхио Контерас Пардо, более известный как Коке, был арестован Национальной гвардией Испании в ходе спецоперации по борьбе с распространением наркотиков.

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По информации El Confidencial, во время рейда задержали Пардо и его сообщников, а в доме экс-футболиста обнаружили крупную сумму денег. Кроме того, сотрудниками правопорядка были изъяты тонна гашиша и оружие. Всего задержали около 20 человек.

Предположительно, Пардо был одним из лидеров преступной группировки и лично контролировал продажу наркотиков. Сейчас он находится под арестом в отделении полиции Малаги.

Напомним, Коке завершил карьеру в 2016 году. Самую большую известность ему принести выступления за Малагу, Марсель, Райо Вальекано и португальский Спортинг.

Ранее сообщалось, что уругвайского футболиста дисквалифицировали на 2 года из-за употребления кокаина.

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Теги: Коке, Испания, футбол, вне игры, наркотики, арест
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