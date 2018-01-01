Испанского экс-футболиста арестовали за продажу наркотиков

Серхио Контерас Пардо был одним из организаторов преступной группировки.

Бывший нападающий Малаги Серхио Контерас Пардо, более известный как Коке, был арестован Национальной гвардией Испании в ходе спецоперации по борьбе с распространением наркотиков.

Читай также: Игрок Майами получил дисквалификацию и лишится крупного бонуса из-за каннабиса

По информации El Confidencial, во время рейда задержали Пардо и его сообщников, а в доме экс-футболиста обнаружили крупную сумму денег. Кроме того, сотрудниками правопорядка были изъяты тонна гашиша и оружие. Всего задержали около 20 человек.

Предположительно, Пардо был одним из лидеров преступной группировки и лично контролировал продажу наркотиков. Сейчас он находится под арестом в отделении полиции Малаги.

Напомним, Коке завершил карьеру в 2016 году. Самую большую известность ему принести выступления за Малагу, Марсель, Райо Вальекано и португальский Спортинг.

Ранее сообщалось, что уругвайского футболиста дисквалифицировали на 2 года из-за употребления кокаина.