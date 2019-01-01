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Гризманн может покинуть Барселону из-за конфликта с Месси

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Французу так и не удалось адаптироваться в команде.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн хочет покинуть команду, сообщает OK Diario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

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По словам директора OK Diario Эдуардо Инды, у футболиста сложились плохие отношения с капитаном каталонцев Лионелем Месси, поэтому француз готов перебраться в ПСЖ.

Отмечается, что Гризманна могут включить его в сделку по Неймару, которого не смогли вернуть в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Месси и Гризманн не общаются на тренировках.

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Теги: футбол, Барселона, Антуан Гризманн, Лионель Месси
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