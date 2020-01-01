Азар назвал лучшего нападающего мира
Бельгиец выделил своего партнера по команде.
Нападающий Реала Эден Азар оценил игру своего одноклубника Карима Бензема.
“Легче играть с командой, в составе которой нет Бензема. Это очевидно, потому что он приносит пользу команде.
Сейчас Карим является лучшим нападающим в мире. Кроме того, он помогает команде не только в атаке.
То, что его не вызывают в сборную Франции, хорошо для Реала, но плохо для него“, - цитирует Азара RMC Sport.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не собирается вызывать форварда Карима Бензема.
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