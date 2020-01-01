Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар назвал лучшего нападающего мира

Комментариев: 0
Бельгиец выделил своего партнера по команде.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Нападающий Реала Эден Азар оценил игру своего одноклубника Карима Бензема.

“Легче играть с командой, в составе которой нет Бензема. Это очевидно, потому что он приносит пользу команде.

Сейчас Карим является лучшим нападающим в мире. Кроме того, он помогает команде не только в атаке.

То, что его не вызывают в сборную Франции, хорошо для Реала, но плохо для него“, - цитирует Азара RMC Sport. 

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не собирается вызывать форварда Карима Бензема.

Поделись:
Теги: футбол, Эден Азар, Карим Бензема, Реал, сборная Франции по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь