Азар назвал лучшего нападающего мира

Бельгиец выделил своего партнера по команде.

Нападающий Реала Эден Азар оценил игру своего одноклубника Карима Бензема.

“Легче играть с командой, в составе которой нет Бензема. Это очевидно, потому что он приносит пользу команде.

Сейчас Карим является лучшим нападающим в мире. Кроме того, он помогает команде не только в атаке.

То, что его не вызывают в сборную Франции, хорошо для Реала, но плохо для него“, - цитирует Азара RMC Sport.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не собирается вызывать форварда Карима Бензема.