Тренер Вальядолида: Когда Лунин переходил к нам, он знал все условия

Серхио Гонсалес не собирается менять основного голкипера команды.

Главный тренер испанского Вальядолида Серхио Гонсалес рассказал, почему голкипер Андрей Лунин не выходит на поле.

“Я не собираюсь менять Хорди Маипа из-за его ошибок. Так не делается. Нужно в один момент понять, что будут перемены. Тогда возможно об этом задуматься.

Когда Лунин переходил из Реала к нам, он знал про все условия и нюансы.

Андрей - очень хороший и высококлассный вратарь. Но ему придется ждать своего шанса выйти на поле“, - цитирует Гонсалеса Marca.

Отметим, что в этом сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за Вальядолид в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в топ-20 претендентов на награду Golden Boy-2019.