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Тренер Вальядолида: Когда Лунин переходил к нам, он знал все условия

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Серхио Гонсалес не собирается менять основного голкипера команды.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
www.realvalladolid.es

Главный тренер испанского Вальядолида Серхио Гонсалес рассказал, почему голкипер Андрей Лунин не выходит на поле.

“Я не собираюсь менять Хорди Маипа из-за его ошибок. Так не делается. Нужно в один момент понять, что будут перемены. Тогда возможно об этом задуматься.

Когда Лунин переходил из Реала к нам, он знал про все условия и нюансы.

Андрей - очень хороший и высококлассный вратарь. Но ему придется ждать своего шанса выйти на поле“, - цитирует Гонсалеса Marca.

Отметим, что в этом сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за Вальядолид в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в топ-20 претендентов на награду Golden Boy-2019.

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Теги: футбол, Вальядолид, Андрей Лунин
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Комментариев (1)
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thebestdraw    18.11.2019, 22:07
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thebestdraw
учился бы у зинченка. Тренируясь с реалом он бы научился большему чем тренируясь с леганесом и вальядолидом.
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