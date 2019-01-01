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Хамес может пропустить Эль-Класико

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Колумбийский футболист получил повреждение.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Хавбек мадридского Реала Хамес Родригес пропустит конец года, сообщает AS.

В ходе медицинских тестов у колумбийца выявили растяжение связок левого колена. Сроки восстановления Хамеса не сообщаются, но по информации издания, игрок может пропустить полтора месяца.

Таким образом, Родригес пропустит матч чемпионата Испании против Барселоны, который состоится 18 декабря.

В этом сезоне Хамес провел за Реал 7 матчей в Ла Лиге, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Реал, Барселона, Эль-Класико
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